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    ЧМ-2019. Отборочный турнир. Россия в гостях у Финляндии, Болгария сыграет с Боснией и Герцеговиной

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    В пятницу, 30 ноября, в рамках второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира-2019 сборная Россия в гостях сыграет с Финляндией.

    Болгария встретится с Боснией и Герцеговиной.

    Чемпионат мира-2019

    Отборочный турнир

    Европа

    Второй раунд

    Группа K

    Чехия – Франция

    30 ноября. 20.00

    Финляндия – Россия

    30 ноября. 20.00

    Болгария – Босния и Герцеговина

    30 ноября. 20.00

    Положение команд: Франция – 7-1, Чехия – 7-1, Россия – 4-4, Финляндия – 4-4, Болгария – 3-5, Босния и Герцеговина – 2-6.

    Группа L

    Израиль – Сербия  – 83:74 (29:24, 14:21, 16:15, 24:14)

    ИЗРАИЛЬ: Пнини (18), Коэн (14).

    СЕРБИЯ: Милосавлевич (17), Симонович (13).

    30 ноября. 15.00

    Греция – Германия 

    30 ноября. 20.00

    Эстония – Грузия

    30 ноября. 20.00

    Положение команд: Германия – 8-0, Греция – 8-0, Сербия – 5-4, Израиль – 4-5, Грузия – 3-5, Эстония – 2-6.

    Группа I

    Положение команд: Турция – 7-2, Испания – 7-2, Черногория – 5-4, Латвия – 5-4, Украина – 5-4, Словения – 2-7.

    Группа J

    Положение команд: Литва – 8-1, Италия – 7-2, Польша – 5-4, Хорватия – 4-5, Венгрия – 4-5, Голландия – 3-6.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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