ЧМ-2019. Отборочный турнир. Россия в гостях у Финляндии, Болгария сыграет с Боснией и Герцеговиной

В пятницу, 30 ноября, в рамках второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира-2019 сборная Россия в гостях сыграет с Финляндией.

Болгария встретится с Боснией и Герцеговиной.

Чемпионат мира-2019

Отборочный турнир

Европа

Второй раунд

Группа K

Чехия – Франция

30 ноября. 20.00

Финляндия – Россия

30 ноября. 20.00

Болгария – Босния и Герцеговина

30 ноября. 20.00

Положение команд: Франция – 7-1, Чехия – 7-1, Россия – 4-4, Финляндия – 4-4, Болгария – 3-5, Босния и Герцеговина – 2-6.

Группа L

Израиль – Сербия – 83:74 (29:24, 14:21, 16:15, 24:14)



ИЗРАИЛЬ: Пнини (18), Коэн (14).

СЕРБИЯ: Милосавлевич (17), Симонович (13).

30 ноября. 15.00

Греция – Германия

30 ноября. 20.00

Эстония – Грузия

30 ноября. 20.00

Положение команд: Германия – 8-0, Греция – 8-0, Сербия – 5-4, Израиль – 4-5, Грузия – 3-5, Эстония – 2-6.

Группа I

Положение команд: Турция – 7-2, Испания – 7-2, Черногория – 5-4, Латвия – 5-4, Украина – 5-4, Словения – 2-7.

Группа J

Положение команд: Литва – 8-1, Италия – 7-2, Польша – 5-4, Хорватия – 4-5, Венгрия – 4-5, Голландия – 3-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.