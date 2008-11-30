ЧМ-2019. Отборочный турнир. Россия в гостях у Финляндии, Болгария сыграет с Боснией и Герцеговиной

В пятницу, 30 ноября, в рамках второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира-2019 сборная Россия в гостях сыграет с Финляндией.
Болгария встретится с Боснией и Герцеговиной.
Чемпионат мира-2019
Отборочный турнир
Европа
Второй раунд
Группа K
Чехия – Франция
30 ноября. 20.00
Финляндия – Россия
30 ноября. 20.00
Болгария – Босния и Герцеговина
30 ноября. 20.00
Положение команд: Франция – 7-1, Чехия – 7-1, Россия – 4-4, Финляндия – 4-4, Болгария – 3-5, Босния и Герцеговина – 2-6.
Группа L
Израиль – Сербия – 83:74 (29:24, 14:21, 16:15, 24:14)
ИЗРАИЛЬ: Пнини (18), Коэн (14).
СЕРБИЯ: Милосавлевич (17), Симонович (13).
30 ноября. 15.00
Греция – Германия
30 ноября. 20.00
Эстония – Грузия
30 ноября. 20.00
Положение команд: Германия – 8-0, Греция – 8-0, Сербия – 5-4, Израиль – 4-5, Грузия – 3-5, Эстония – 2-6.
Группа I
Положение команд: Турция – 7-2, Испания – 7-2, Черногория – 5-4, Латвия – 5-4, Украина – 5-4, Словения – 2-7.
Группа J
Положение команд: Литва – 8-1, Италия – 7-2, Польша – 5-4, Хорватия – 4-5, Венгрия – 4-5, Голландия – 3-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.