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    Мосгорсуд отклонил жалобы на заключение Кокорина и Мамаева под стражу

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Р-Спорт Кокорин и Мамаев Футбол

    Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на заключение под стражу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    «Суд отказался передавать кассационные жалобы (жалобы на законность и обоснованность решений суда, – прим. Sports.ru) на рассмотрение президиума», – сказала пресс-секретарь суда Ульяну Солопову. 

    Кокорин и Мамаев помещены под стражу до 8 декабря. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».

    Игрокам грозит до семи лет заключения.

    Юрист объясняет дело Кокорина и Мамаева. Почему их, скорее всего, не посадят?

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