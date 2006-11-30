Мосгорсуд отклонил жалобы на заключение Кокорина и Мамаева под стражу

Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на заключение под стражу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Суд отказался передавать кассационные жалобы (жалобы на законность и обоснованность решений суда, – прим. Sports.ru) на рассмотрение президиума», – сказала пресс-секретарь суда Ульяну Солопову.

Кокорин и Мамаев помещены под стражу до 8 декабря. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».

Игрокам грозит до семи лет заключения.

Юрист объясняет дело Кокорина и Мамаева. Почему их, скорее всего, не посадят?