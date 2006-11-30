Дель Боске о «Золотом мяче»: «Награда теряет свою ценность, если Месси нет среди лучших»

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боксе заявил, что «Золотой мяч» теряет свою ценность без .

Форвард «Барселоны» вошел в 30 номинантов на награду, однако после подсчета половины голосов Месси остался вне тройки лидеров.

«Я очень удивлен, что в тройке лидеров нет Месси.

Думаю, награда теряет свою ценность, если его нет среди лучших игроков мира. По меньшей мере, это немного странно.

Что касается того, почему я сбрил усы, то у меня их отняли, но лишь спустя 45 лет. Я сопротивлялся, как мог», – сказал Дель Боске.

Дель Боске теперь без усов – отрастил их 44 года назад, как только заиграл в «Реале»