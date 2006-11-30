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    Дель Боске о «Золотом мяче»: «Награда теряет свою ценность, если Месси нет среди лучших»

    Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Золотой мяч Висенте Дель Боске Футбол

    Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боксе заявил, что «Золотой мяч» теряет свою ценность без Лионеля Месси.

    Форвард «Барселоны» вошел в 30 номинантов на награду, однако после подсчета половины голосов Месси остался вне тройки лидеров.

    «Я очень удивлен, что в тройке лидеров нет Месси.

    Думаю, награда теряет свою ценность, если его нет среди лучших игроков мира. По меньшей мере, это немного странно.

    Что касается того, почему я сбрил усы, то у меня их отняли, но лишь спустя 45 лет. Я сопротивлялся, как мог», – сказал Дель Боске.

    Дель Боске теперь без усов – отрастил их 44 года назад, как только заиграл в «Реале»

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