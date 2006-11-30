«Реал» и RFEF хотят выпустить 40 тыс билетов на матч «Ривер» – «Бока» в свободную продажу. Клубы против

В Испании состоялось совещание по поводу проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» (2:2 – первый матч) на «Сантьяго Бернабеу».
По совместному предложению Королевской федерации футбола Испании и «Реала», каждый клуб получит по 5 тысяч билетов для реализации в Аргентине. У обладателей билетов на игру, которая должна была состояться на «Монументале», не будет приоритетного права выкупа.
20 тысяч билетов будут доступны для аргентинцев, проживающих в Испании. 6 тысяч билетов будут поделены между организаторами игры. Еще 40 тысяч билетов выпустят в свободную продажу.
«Боку» и «Ривер» не устраивает такое предложение испанской стороны. Они угрожают тем, что передумают играть в Мадриде.
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