«Реал» и RFEF хотят выпустить 40 тыс билетов на матч «Ривер» – «Бока» в свободную продажу. Клубы против

В Испании состоялось совещание по поводу проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и (2:2 – первый матч) на «Сантьяго Бернабеу».

По совместному предложению Королевской федерации футбола Испании и «Реала», каждый клуб получит по 5 тысяч билетов для реализации в Аргентине. У обладателей билетов на игру, которая должна была состояться на «Монументале», не будет приоритетного права выкупа.

20 тысяч билетов будут доступны для аргентинцев, проживающих в Испании. 6 тысяч билетов будут поделены между организаторами игры. Еще 40 тысяч билетов выпустят в свободную продажу.

«Боку» и «Ривер» не устраивает такое предложение испанской стороны. Они угрожают тем, что передумают играть в Мадриде.

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