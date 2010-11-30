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    «Бока» и «Ривер» выступили против проведения финала Кубка Либертадорес в Мадриде

    Теги высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Ривер Плейт происшествия Кубок Либертадорес Сантьяго Бернабеу Футбол

    Финалисты Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» не согласились с решением перенести ответный матч финала в Мадрид.

    Ночью 30 ноября стало известно, что матч пройдет 9 декабря в Мадриде, чтобы избежать повторения беспорядков, которые устроили фанаты в Буэнос-Айресе.

    Руководство «Бока Хуниорс» не согласилась с этим решением, требуя дисквалифицировать «Ривер Плейт». Клуб намерен обратиться в суд и не собирается играть ответный матч до завершения разбирательств.

    «Ривер» также выступил против проведения матча в Мадриде и подал соответствующий протест.

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