«Бока» и «Ривер» выступили против проведения финала Кубка Либертадорес в Мадриде

Финалисты Кубка Либертадорес и «Ривер Плейт» не согласились с решением перенести ответный матч финала в Мадрид.

Ночью 30 ноября стало известно, что матч пройдет 9 декабря в Мадриде, чтобы избежать повторения беспорядков, которые устроили фанаты в Буэнос-Айресе.

Руководство «Бока Хуниорс» не согласилась с этим решением, требуя дисквалифицировать . Клуб намерен обратиться в суд и не собирается играть ответный матч до завершения разбирательств.

«Ривер» также выступил против проведения матча в Мадриде и подал соответствующий протест.

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Матч «Боки» и «Ривера» опять перенесен