Журналист Алессандро Альчато: «Роналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча»

Итальянский журналист Алессандро Альчато сообщил, что полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич получит «Золотой мяч» в этом году.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял в голосовании второе место. Он не приедет на церемонию вручения награды, пишет Альчато.
Третье место занял форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн, который, возможно, также не будет присутствовать на мероприятии.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе получит приз Копа как лучший молодой (до 21 года) игрок года.
Гала-вечер премии, вручаемой журналом France Football, пройдет в Париже 3 декабря.