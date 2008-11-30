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    Журналист Алессандро Альчато: «Роналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча»

    Теги ПСЖ Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид Атлетико лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лука Модрич Золотой мяч Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Футбол

    Итальянский журналист Алессандро Альчато сообщил, что полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич получит «Золотой мяч» в этом году.

    Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял в голосовании второе место. Он не приедет на церемонию вручения награды, пишет Альчато.

    Третье место занял форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн, который, возможно, также не будет присутствовать на мероприятии.

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе получит приз Копа как лучший молодой (до 21 года) игрок года.

    Гала-вечер премии, вручаемой журналом France Football, пройдет в Париже 3 декабря.

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