Журналист Алессандро Альчато: «Роналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча»

Итальянский журналист Алессандро Альчато сообщил, что полузащитник и сборной Хорватии Лука Модрич получит «Золотой мяч» в этом году.

Нападающий и сборной Португалии Криштиану Роналду занял в голосовании второе место. Он не приедет на церемонию вручения награды, пишет Альчато.

Третье место занял форвард и сборной Франции Антуан Гризманн, который, возможно, также не будет присутствовать на мероприятии.

Нападающий и сборной Франции Килиан Мбаппе получит приз Копа как лучший молодой (до 21 года) игрок года.

Гала-вечер премии, вручаемой журналом France Football, пройдет в Париже 3 декабря.