Следствие попросило продлить заключение Кокорина и Мамаева под стражу до 8 февраля

Следствие попросило продлить заключение и Павла Мамаева под стражу на два месяца.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Мамаеву, братьям Кокориным и Протасовицкому до 8 февраля», – заявили в суде.

Ходатайство следствия в отношении всех фигурантов суд рассмотрит 5 декабря. Заседание начнется в 11 утра.

Кокорин и Мамаев были помещены под стражу до 8 декабря. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».

Игрокам грозит до семи лет заключения.

Юрист объясняет дело Кокорина и Мамаева. Почему их, скорее всего, не посадят?