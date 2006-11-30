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    Следствие попросило продлить заключение Кокорина и Мамаева под стражу до 8 февраля

    Теги Зенит происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Р-Спорт Кокорин и Мамаев Футбол

    Следствие попросило продлить заключение Александра Кокорина и Павла Мамаева под стражу на два месяца.

    «В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Мамаеву, братьям Кокориным и Протасовицкому до 8 февраля», – заявили в суде.

    Ходатайство следствия в отношении всех фигурантов суд рассмотрит 5 декабря. Заседание начнется в 11 утра.

    Кокорин и Мамаев были помещены под стражу до 8 декабря. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».

    Игрокам грозит до семи лет заключения.

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