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    Павел Колобков: «Минспорта не финансирует тренировки Медведевой в Канаде»

    Теги сборная России Павел Колобков Брайан Орсер женское катание Министерство спорта России Евгения Медведева Спорт-Экспресс Фигурное катание

    Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что ведомство не финансирует тренировки в Канаде двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

    В межсезонье россиянка покинула группу Этери Тутберидзе и переехала в Торонто для работы с Брайаном Орсером.

    «Министерство спорта не имеет отношения к финансированию тренировок Медведевой в Канаде. Это исключительно выбор Евгении.

    Орсер – один из самых уважаемых мировых специалистов. У Медведевой сложный год, постолимпийский сезон, смена образа жизни, смена тренировочного процесса – все это сказывается.

    Но Женя – настоящий спортсмен. Она не просто так уехала в Канаду, а уехала, чтобы стать лучше. Уверен, она преодолеет временный спад и станет еще сильнее», – сказал Колобков.

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