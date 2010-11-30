Павел Колобков: «Минспорта не финансирует тренировки Медведевой в Канаде»

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что ведомство не финансирует тренировки в Канаде двукратной чемпионки мира по фигурному катанию .

В межсезонье россиянка покинула группу Этери Тутберидзе и переехала в Торонто для работы с .

«Министерство спорта не имеет отношения к финансированию тренировок Медведевой в Канаде. Это исключительно выбор Евгении.

Орсер – один из самых уважаемых мировых специалистов. У Медведевой сложный год, постолимпийский сезон, смена образа жизни, смена тренировочного процесса – все это сказывается.

Но Женя – настоящий спортсмен. Она не просто так уехала в Канаду, а уехала, чтобы стать лучше. Уверен, она преодолеет временный спад и станет еще сильнее», – сказал Колобков.