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    Лыжи. Кубок мира. Пеллегрино победил в коньковом спринте, Иверсен – 2-й, Ретивых – 8-й, Клэбо – 11-й, Большунов – 21-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Максим Вылегжанин сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии сборная Канады Дарио Колонья сборная Швейцарии Мартин Йонсруд Сундбю Эйрик Брансдал Алекс Харви Глеб Ретивых Андрей Ларьков Шюр Рете Финн Хоген Крог Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Алексей Червоткин Сондре Тюрволл Фоссли Синдре Бьорнестад Скар Андрей Мельниченко Йоханнес Клэбо Денис Спицов Иван Якимушкин Симен Хегстад Крюгер Эмиль Иверсен Александр Большунов Андрей Собакарев Ристоматти Хакола Лыжные виды

    Итальянский лыжник Федерико Пеллегрин одержал победу в спринте «коньком» на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Россиянин Глеб Ретивых занял 8-е место.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    2-й этап

    Лиллехаммер, Норвегия

    Мужчины

    Спринт, свободный стиль

    1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 3.19,14
    2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 0,47
    3. Алекс Харви (Канада) – 0,71
    4. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 0,94
    5. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 1,09
    6. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 2,46
    7. Эйрик Брансдал (Норвегия)
    8. Глеб Ретивых (Россия)
    9. Калле Халварссон (Швеция)...
    11. Йоханнес Клэбо (Норвегия)...
    14. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)
    15. Сондре Тюрволл Фоссли (Норвегия)...
    20. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
    21. Александр Большунов (Россия)...
    24. Андрей Мельниченко (Россия)...
    30. Шюр Рете (Норвегия)...
    35. Иван Якимушкин (Россия)...
    37. Андрей Собакарев (Россия)...
    39. Андрей Ларьков (Россия)...
    43. Денис Спицов (Россия)...
    70. Максим Вылегжанин (Россия)...
    73. Дарио Колонья (Швейцария)...
    83. Алексей Червоткин (Россия)

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