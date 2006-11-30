УЕФА завел дело против «Спартака» из-за выбежавшего на поле болельщика

УЕФА изучит ситуацию с выбежавшим на поле болельщиком Мирославом Голуновым по ходу матча «Спартак» – «Рапид» в Лиге Европы (1:2).

Организация открыла дисциплинарное дело в отношении московского клуба. «Спартаку» также вменяется перекрытие болельщиками лестничных проходов.

Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА 13 декабря. Сообщалось, что «Спартак» может оштрафовать болельщика на сумму штрафа от УЕФА.

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