Дальмайер не выступит на декабрьских этапах Кубка мира

Двукратная олимпийская чемпиона по биатлону Лаура Дальмайер пропустит декабрьские этапы Кубка мира.

Дальмайер брала перерыв в подготовке из-за проблем со здоровьем. В начале ноября она возобновила тренировки. Планируется, что немка вернется к выступлениям в 2019 году.

«Конечно, мне бы хотелось принять участие в первых гонках сезона, но мы с самого начала обговорили, что я вернусь на Кубок мира, только когда буду на сто процентов готова к нагрузкам. Пока что это не так, несмотря на то, что на тренировках я чувствую себя неплохо.

Это нелегкое решение, но иначе все остальное будет бессмысленно в долгосрочной перспективе», – сказала Дальмайер.

«Перерыв, безусловно, пошел Лауре на пользу. Она оправилась от своих проблем со здоровьем, сейчас ее самочувствие стабильно.

С медицинской точки зрения, в ближайшие недели будет стоять вопрос о необходимости Лауре увеличивать восприимчивость к нагрузкам, чтобы полноценно вернуться к соревнованиям. Для этого нужно просто больше тренировок и терпения», – отметил врач сборной Клаус Марквардт.

«Последние несколько недель Лаура хорошо тренировалась. Но, конечно, сейчас мы не будем ничего решать поспешно. Будем смотреть неделя за неделей. Для декабрьских гонок, возможно, будет слишком рано, мы не хотим рисковать», – добавил тренер команды Флориан Штайер.