«Рубин» – «Динамо». Матч посетили 3282 зрителя – всего на 240 больше антирекорда

Матч 16-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Динамо» не вызвал большого интереса у болельщиков.

Игру на «Казань-Арене» посетили 3282 зрителя, согласно официальном протоколу матча. Это худший показатель для «Рубина» в этом сезоне. До антирекорда стадиона не хватило всего 240 зрителей.

Наименьшее количество болельщиков посетило матч с «Краснодаром» в апреле 2017-го – 3041.

Кроме того, это шестой с конца показатель по посещаемости в РПЛ в этом сезоне. Меньше зрителей было только на пяти матчах – двух играх «Енисея» в Тюмени, игра «Уфа» – «Енисей» (29 сентября), «Анжи» – «Енисей» (5 ноября) и «Оренбург» – «Уфа» (24 ноября).

«Казань-Арена» вмещает 45 тысяч зрителей.