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    «Рубин» – «Динамо». Матч посетили 3282 зрителя – всего на 240 больше антирекорда

    Теги Рубин премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Казань-Арена Футбол

    Матч 16-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Динамо» не вызвал большого интереса у болельщиков.

    Игру на «Казань-Арене» посетили 3282 зрителя, согласно официальном протоколу матча. Это худший показатель для «Рубина» в этом сезоне. До антирекорда стадиона не хватило всего 240 зрителей.

    Наименьшее количество болельщиков посетило матч с «Краснодаром» в апреле 2017-го – 3041.

    Кроме того, это шестой с конца показатель по посещаемости в РПЛ в этом сезоне. Меньше зрителей было только на пяти матчах – двух играх «Енисея» в Тюмени, игра «Уфа» – «Енисей» (29 сентября), «Анжи» – «Енисей» (5 ноября) и «Оренбург» – «Уфа» (24 ноября).

    «Казань-Арена» вмещает 45 тысяч зрителей.

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