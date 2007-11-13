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    Матч на первенство мира. 4-я партия. Карлсен и Каруана вновь разошлись миром

    Теги результаты Магнус Карлсен матч на первенство мира Фабиано Каруана Шахматы

    Сегодня состоялась четвертая партия матча за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной. Шахматисты вновь разошлись миром.

    Матч на первенство мира

    Лондон, Великобритания

    4-я партия

    Магнус Карлсен (Норвегия) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5

    Счет в матче – 2:2

    ПРИМЕЧАНИЕ: шахматисты сыграют 12 партий с контролем времени 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

    После 6-й партии происходит перемена цвета (участник, у которого были белые в 1-й партии, играет 7-ю черными).

    В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк.

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