Матч на первенство мира. 4-я партия. Карлсен и Каруана вновь разошлись миром

Сегодня состоялась четвертая партия матча за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной. Шахматисты вновь разошлись миром.
Матч на первенство мира
Лондон, Великобритания
4-я партия
Магнус Карлсен (Норвегия) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5
Счет в матче – 2:2
ПРИМЕЧАНИЕ: шахматисты сыграют 12 партий с контролем времени 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
После 6-й партии происходит перемена цвета (участник, у которого были белые в 1-й партии, играет 7-ю черными).
В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк.