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    Усик об отказе от звания Героя Украины: «Многие заслуживают его больше меня: врачи, учителя, ученые»

    Теги Александр Усик политика Бокс/MMA/UFC

    Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал, почему отказался от звания Героя Украины.

    «Почему не принял звание Героя Украины? Потому что я не являюсь героем, на самом деле. Очень много людей сделали больше меня: врачи, которые спасают жизни людей, учителя, которые учат детей, ученые, которые делают открытия. [Есть] много людей, которые действительно заслуживают какие-то звезды, элементарное внимание и благодарность. 

    Для своего народа я и так являюсь героем, мне не нужны звезды. Я обычный парень с района, [там] меня бы не поняли. Приехал бы я на район, а мне бы сказали: «Саня, ну ты че?», – сказал Усик.

    На выходных Александр Усик нокаутировал Тони Белью в восьмом раунде и защитил титул абсолютного чемпиона мира.

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