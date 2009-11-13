Усик об отказе от звания Героя Украины: «Многие заслуживают его больше меня: врачи, учителя, ученые»

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал, почему отказался от звания Героя Украины.



«Почему не принял звание Героя Украины? Потому что я не являюсь героем, на самом деле. Очень много людей сделали больше меня: врачи, которые спасают жизни людей, учителя, которые учат детей, ученые, которые делают открытия. [Есть] много людей, которые действительно заслуживают какие-то звезды, элементарное внимание и благодарность.



Для своего народа я и так являюсь героем, мне не нужны звезды. Я обычный парень с района, [там] меня бы не поняли. Приехал бы я на район, а мне бы сказали: «Саня, ну ты че?», – сказал Усик.



На выходных Александр Усик нокаутировал Тони Белью в восьмом раунде и защитил титул абсолютного чемпиона мира.



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