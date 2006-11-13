Танкреди Палмери: «Месси получает 40 млн евро в год, Роналду – 31 млн, Неймар – 30 млн»

Журналист Танкреди Палмери опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира, основанный на его данных.

Самым высокооплачиваемым игроком мира Палмери называет форварда «Барселоны» . В топ-3 вошли также Криштиану Роналду и Неймар.

Примечательно, что в топ-10 попали пять игроков, выступающих в азиатских лигах.

1. Лионель Месси ( ) – 40 миллионов евро

2. Криштиану Роналду ( ) – 31 млн

3. Неймар («ПСЖ») – 30 млн

4. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 25 млн

5. Оскар («Шанхай Теллэйс») – 24 млн

6. Алексис Санчес ( ) – 22,5 млн

7. Антуан Гризманн («Атлетико») – 20 млн

8. Халк ( ) – 20 млн

9. Хавьер Маскерано («Хэбэй Чайна Форчун») – 19 млн

10. Габи («Аль-Садд») – 19 млн.