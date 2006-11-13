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    Танкреди Палмери: «Месси получает 40 млн евро в год, Роналду – 31 млн, Неймар – 30 млн»

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    Журналист Танкреди Палмери опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира, основанный на его данных.

    Самым высокооплачиваемым игроком мира Палмери называет форварда «Барселоны» Лионеля Месси. В топ-3 вошли также Криштиану Роналду и Неймар.

    Примечательно, что в топ-10 попали пять игроков, выступающих в азиатских лигах.

    1. Лионель Месси («Барселона») – 40 миллионов евро

    2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 31 млн

    3. Неймар («ПСЖ») – 30 млн

    4. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 25 млн

    5. Оскар («Шанхай Теллэйс») – 24 млн

    6. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед») – 22,5 млн

    7. Антуан Гризманн («Атлетико») – 20 млн

    8. Халк («Шанхай Теллэйс») – 20 млн

    9. Хавьер Маскерано («Хэбэй Чайна Форчун») – 19 млн

    10. Габи («Аль-Садд») – 19 млн.

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