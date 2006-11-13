Танкреди Палмери: «Месси получает 40 млн евро в год, Роналду – 31 млн, Неймар – 30 млн»

Журналист Танкреди Палмери опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира, основанный на его данных.
Самым высокооплачиваемым игроком мира Палмери называет форварда «Барселоны» Лионеля Месси. В топ-3 вошли также Криштиану Роналду и Неймар.
Примечательно, что в топ-10 попали пять игроков, выступающих в азиатских лигах.
1. Лионель Месси («Барселона») – 40 миллионов евро
2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 31 млн
3. Неймар («ПСЖ») – 30 млн
4. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 25 млн
5. Оскар («Шанхай Теллэйс») – 24 млн
6. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед») – 22,5 млн
7. Антуан Гризманн («Атлетико») – 20 млн
8. Халк («Шанхай Теллэйс») – 20 млн
9. Хавьер Маскерано («Хэбэй Чайна Форчун») – 19 млн
10. Габи («Аль-Садд») – 19 млн.