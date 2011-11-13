Президент Animal Planet Сюзанна Диннэйдж возглавит АПЛ

Английская премьер-лига объявила о назначении нового руководителя.

Ричард Скадэмор, который руководил лигой с 99-го, покидает свой пост в конце этого года.

Его на посту директора сменит Сюзанна Диннэйдж. Ее утвердили в должности. Она приступит к своим обязанностям в начале 2019 года, это будет согласовано с ее предыдущим работодателем – Discovery.

Диннэйдж работает в индустрии телевидения более 20 лет. С ноября 2017-го она является президентом головной компании Animal Planet, входящей в структуру Discovery.

АПЛ покидает суперуспешный руководитель

Фото: официальный сайт АПЛ