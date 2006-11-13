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    Василий Уткин: «Павлюченко пусть подумает, как он закончил играть за сборную в 31 год, а Ари начинает на 2 года старше»

    Теги Роман Павлюченко Павел Погребняк Василий Уткин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Ари Краснодар Лига наций УЕФА Футбол

    Журналист Василий Уткин в блоге на Sports.ru поделился мнением о вызове форварда «Краснодара» Ари в сборную России.

    «Сборная – это команда, которая всегда живет прямо сейчас. Вчера там могли быть другие люди, и завтра тоже может статься так же. Вот сейчас нашей сборной надо взять очки в Швеции и побороться за место в главном дивизионе Лиги наций на будущее.

    И если это случится, у воображаемых молодых будет новый шанс уже на новом уровне, а если сейчас строить козью морду и мериться местом рождения, этого может не быть.

    Значит, если тренеры зовут Ари – пускай Ари. 

    Тем более, что тот самый юноша, который стряхнет его с парохода современности, играет с Ари в одной команде, учится у него, как и у всех кого ни попадя, и зовут его Ваня, а его лучшего друга – Шапи. 

    А Александру Мостовому с его недоумениями неплохо было бы заткнуться и вспомнить, как он мазал в пустые ворота на Кипре в 1997-м, как менжевал перед чемпионатом мира в 1994-м, как он испугался чемпионов мира французов в Париже в 1999-м и «взял травму» на 15-й минуте (не знал же, что выиграем!), и сделал то же самое, готовясь к чемпионату мира в 2002-м, а потом со скандалом выгнался из сборной в 2004-м.

    И вообще практически никогда не играл за сборную классно. Нет, случаи были. Но тенденции вот не было. 

    А Роман Павлюченко пусть подумает, как это он перестал играть в сборной в 31, а Ари готов начать на два года старше.

    Где-то молчит Погребняк, но если он захочет сказать, я напомню, что в свой лучший сезон, в 2008м, он не поехал на Евро с травмой, которая лишь причиняла боль, но не могла усугубиться. Человек выбрал операцию вместо блокады обезболами, а операция без всякого риска подождала бы», – написал Уткин.

    Ари с нами. Василий Уткин – о бразильце Ари в сборной России

    Мостовой об Ари: «Когда я получал паспорта Португалии и Испании, то не просился в чужие сборные»

    Павлюченко о вызове Ари в сборную России: «Для меня это дикая ситуация. Матчи с его участием я смотреть не буду»

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      67%
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      26%
    • Не буду смотреть его матчи
      7%

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