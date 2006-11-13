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    Черевченко стал главным тренером тульского «Арсенала»

    Теги Игорь Семшов премьер-лига Россия фото Арсенал Тула Александр Помазун Игорь Черевченко Футбол

    Новым главным тренером «Арсенала» стал Игорь Черевченко.

    Срок соглашения с 44-летним специалистом не сообщается. На этом посту Черевченко сменил Олега Кононова, который ушел в «Спартак».

    Помогать специалисту будут старший тренер Игорь Семшов, тренер Вадим Гаранин и тренер вратарей Александр Помазун.

    Ранее Черевченко работал в «Локомотиве», с которым выигрывал Кубок России, и «Балтике».

    На данный момент «Арсенал» с 17 очками идет на 11-м месте в чемпионате России.

    Фото: официальный сайт «Арсенала»

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