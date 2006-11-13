Черевченко стал главным тренером тульского «Арсенала»

Новым главным тренером «Арсенала» стал Игорь Черевченко.

Срок соглашения с 44-летним специалистом не сообщается. На этом посту Черевченко сменил Олега Кононова, который ушел в «Спартак».

Помогать специалисту будут старший тренер Игорь Семшов, тренер Вадим Гаранин и тренер вратарей Александр Помазун.

Ранее Черевченко работал в «Локомотиве», с которым выигрывал Кубок России, и «Балтике».

На данный момент «Арсенал» с 17 очками идет на 11-м месте в чемпионате России.

Фото: официальный сайт «Арсенала»