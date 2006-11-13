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    Михаил Гершкович: «Тренерский штаб Кононова в «Спартаке» – безобразие. Там 4 из 5 – иностранцы»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Михаил Гершкович Олег Кононов Даниэл Тудор Объединение отечественных тренеров Стергиос Фотопулос Чемпионат.com Футбол

    Руководитель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович выразил недовольство штабом нового главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

    «Я воспринял назначение Кононова в «Спартак» с хорошим настроением, приятно, что наши специалисты наконец-то востребованы и ставка делается на них. Клубы уже набаловались с иностранцами, поигрались в них. Теперь начали грамотнее принимать решение на этот счет.

    Я абсолютно поддерживаю тот факт, что «Спартак» взял отечественного специалиста. Это очень хорошая тенденция. В РПЛ остался всего один иностранный тренер – Божович в «Крыльях Советов». Наш чемпионат идет в направлении европейских стран. Во Франции, Италии и Испании в большинстве своем работают местные тренеры. 

    Но тренерский штаб Кононова – это безобразие, ведь там четыре из пяти помощников – иностранцы. «Спартаку» разве не нужно думать о своем поколении тренеров, которые могли бы работать в штабе Кононова и набираться опыта? Это же очень важный момент. Один иностранный помощник – можно, но четыре-пять – это нонсенс», – сказал Гершкович.

    В штабе Кононова в «Спартаке» пять человек: испанец Сантьяго Хесус Суарес , киприот Стергиос Фотопулос, румын Даниэл Тудор, украинец Сергей Кузнецов и россиянин Михаил Кожевников.

    Гершкович намерен вернуть налог на иностранных тренеров, включая ассистентов

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