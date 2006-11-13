Михаил Гершкович: «Тренерский штаб Кононова в «Спартаке» – безобразие. Там 4 из 5 – иностранцы»

Руководитель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович выразил недовольство штабом нового главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

«Я воспринял назначение Кононова в «Спартак» с хорошим настроением, приятно, что наши специалисты наконец-то востребованы и ставка делается на них. Клубы уже набаловались с иностранцами, поигрались в них. Теперь начали грамотнее принимать решение на этот счет.

Я абсолютно поддерживаю тот факт, что «Спартак» взял отечественного специалиста. Это очень хорошая тенденция. В РПЛ остался всего один иностранный тренер – Божович в «Крыльях Советов». Наш чемпионат идет в направлении европейских стран. Во Франции, Италии и Испании в большинстве своем работают местные тренеры.

Но тренерский штаб Кононова – это безобразие, ведь там четыре из пяти помощников – иностранцы. «Спартаку» разве не нужно думать о своем поколении тренеров, которые могли бы работать в штабе Кононова и набираться опыта? Это же очень важный момент. Один иностранный помощник – можно, но четыре-пять – это нонсенс», – сказал Гершкович.

В штабе Кононова в «Спартаке» пять человек: испанец Сантьяго Хесус Суарес , киприот Стергиос Фотопулос, румын Даниэл Тудор, украинец Сергей Кузнецов и россиянин Михаил Кожевников.

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