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    Шарапова в следующем году сыграет в Петербурге

    Теги Мария Шарапова WTA Александр Медведев St. Petersburg Ladies Trophy Теннис

    Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова в следующем сезоне выступит на турнире в Санкт-Петербурге.

    «Соответствующий контракт уже подписан, в нем четко прописаны все обязанности спортсменки по участию в турнире.

    Работа с представляющей ее интересы стороной была довольно длительной, но с учетом того, что у нас большой опыт работы с игроками высокого уровня, все было сделано очень профессионально.

    Мы рады, что сейчас об этом можно заявить», – заявил генеральный директор турнира Александр Медведев.

    Турнир в Санкт-Петербурге пройдет сразу после Australian Open – с 28 января по 3 февраля 2019 года.

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