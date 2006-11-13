Шарапова в следующем году сыграет в Петербурге

Экс-первая ракетка мира россиянка в следующем сезоне выступит на турнире в Санкт-Петербурге.

«Соответствующий контракт уже подписан, в нем четко прописаны все обязанности спортсменки по участию в турнире.

Работа с представляющей ее интересы стороной была довольно длительной, но с учетом того, что у нас большой опыт работы с игроками высокого уровня, все было сделано очень профессионально.

Мы рады, что сейчас об этом можно заявить», – заявил генеральный директор турнира Александр Медведев.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет сразу после Australian Open – с 28 января по 3 февраля 2019 года.