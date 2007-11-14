«Миннесота» – «Вашингтон». Орлов сделал дубль, всего набрав 3 очка

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов сделал дубль в матче с «Миннесотой» (5:2) и стал его первой звездой.
Это были первые голы защитника в сезоне. Также он отметился голевой передачей на вернувшегося после дисквалификации Тома Уилсона.
Ассистентом Орлова при второй шайбе стал капитан «столичных» Александр Овечкин.
Всего Орлов провел на льду 24 минуты 20 секунд (0:54 – в большинстве, 4:45 – в меньшинстве, полезность «+3») и отметился 4 бросками по воротам и 2 блок-шотами.
У него стало 5 (2+3) очков в 17 матчах сезона.