«Миннесота» – «Вашингтон». Орлов сделал дубль, всего набрав 3 очка

Защитник Дмитрий Орлов сделал дубль в матче с «Миннесотой» (5:2) и стал его первой звездой.

Это были первые голы защитника в сезоне. Также он отметился голевой передачей на вернувшегося после дисквалификации .

Ассистентом Орлова при второй шайбе стал капитан «столичных» Александр Овечкин.

Всего Орлов провел на льду 24 минуты 20 секунд (0:54 – в большинстве, 4:45 – в меньшинстве, полезность «+3») и отметился 4 бросками по воротам и 2 блок-шотами.

У него стало 5 (2+3) очков в 17 матчах сезона.