Матич отказался играть с цветком мака на форме «МЮ» в знак протеста против действий НАТО в Югославии

Сербский полузащитник Неманя Матич отказался надевать футболку с маком на матч 11-го тура АПЛ против (2:1).

30-летний хавбек перед игрой спросил о значении данного символа. Узнав, что он является данью памяти всем погибшим британским солдатам, в том числе тем, кто потерял жизни в миссиях НАТО, футболист отказался прикреплять этот символ к своей форме.

Telegraf.rs со ссылкой на хорошо информированные источники утверждает, что Матич бросил цветок на пол и заявил: «Вы бомбили мою страну, и я ни за что не надену это. Если потребуется, я готов прямо сейчас покинуть клуб и Англию».

Ранее Матич, играя за «Челси» и «МЮ», прикреплял цветок мака к форме. Клуб объяснил «личными причинами» решение Матича отказаться от символа в этот раз.

В 2015 году британские СМИ подвергли критике ирландского футболиста , который также отказывался играть с маком на своей форме.

Традиционно в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Австралии красный мак – символ памяти жертв Первой мировой войны.

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