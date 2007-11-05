Матич отказался играть с цветком мака на форме «МЮ» в знак протеста против действий НАТО в Югославии

Сербский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманя Матич отказался надевать футболку с маком на матч 11-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:1).
30-летний хавбек перед игрой спросил о значении данного символа. Узнав, что он является данью памяти всем погибшим британским солдатам, в том числе тем, кто потерял жизни в миссиях НАТО, футболист отказался прикреплять этот символ к своей форме.
Telegraf.rs со ссылкой на хорошо информированные источники утверждает, что Матич бросил цветок на пол и заявил: «Вы бомбили мою страну, и я ни за что не надену это. Если потребуется, я готов прямо сейчас покинуть клуб и Англию».
Ранее Матич, играя за «Челси» и «МЮ», прикреплял цветок мака к форме. Клуб объяснил «личными причинами» решение Матича отказаться от символа в этот раз.
В 2015 году британские СМИ подвергли критике ирландского футболиста Джеймса Макклейна, который также отказывался играть с маком на своей форме.
Традиционно в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Австралии красный мак – символ памяти жертв Первой мировой войны.
«Рассматривать ношение мака как политический жест – абсурд». Британский патриотизм победил ФИФА
Nemanja Matic’s Manchester United shirt (without poppy) for Bournemouth clash #mufc pic.twitter.com/MAuLc5RKCO— Lee Nguyen (@LeeNguy66760953) 4 ноября 2018 г.