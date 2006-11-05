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    Football Leaks: владелец «Монако» Рыболовлев инвестировал в клуб 140 млн евро в год в обход правил ФФП

    Теги Монако лига 1 Франция УЕФА бизнес происшествия Дмитрий Рыболовлев финансовый фэйр-плей Football Leaks Футбол

    Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев незаконно вкладывал деньги в клуб в обход правил финансового фэйр-плей.

    В осуществлении этой схемы 51-летнему российскому миллиардеру помогало маркетинговое агенство AIM Sport AG, сообщает Football Leaks.

    Руководитель AIM Sport AG Бернард де Роос пообещал, что в течение 10 лет «Монако» получит от спонсорской сделки 1,4 миллиарда евро (140 миллионов в год). Были задействованы офшоры в Гонконге и на Виргинских островах.

     По этой схеме Рыболовлев смог вкладывать деньги в клуб. Договоренность с де Роосом держалась в секрете от УЕФА.

    УЕФА подверг сомнению условия данного спонсорского контракта, но в итоге стороны пришли к добровольному соглашению.

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