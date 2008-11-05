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    Свердловская чиновница Глацких: «Моя фраза вырвана из контекста, и содержание разговора перевернуто»

    Теги политика Ольга Глацких Гимнастика

    Глава свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких заявила, что ее фраза о том, что государство ничего не должно молодежи, вырвана из контекста. 

    Ранее в сети было опубликовано видео со встречи Глацких со старшеклассниками Кировограда, в ходе которой чиновница заявила, что государство не просит своих граждан рожать, и поэтому ничего не должно детям.

    «Клевета. Такой фразы в принципе не было. Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы. Я видео не видела, мне сложно комментировать, что тиражируют. 

    Фраза вырвана (из контекста), и содержание разговора перевернуто. Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи, и государство — лишь помощник в этом вопросе», – сказала Глацких.  

    Ольга Глацких является олимпийской чемпионкой 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике.

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