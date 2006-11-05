Чалов, Заболотный и Ахметов вызваны в сборную России на матчи с Германией и Швецией

Стал известен состав сборной России на матчи против Германии и Швеции.

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин ( );

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов ( ), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА);

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – ), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба – ), Денис Черышев («Валенсия»);

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»), Дмитрий Полоз ( ), Федор Чалов (ЦСКА).

Подготовку к матчам команда Станислава Черчесова начнет 12 ноября в Новогорске.

Россия встретится с Германией в товарищеском матче 15 ноября, а 20 ноября в рамках Лиги наций сыграет со Швецией.