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    Чалов, Заболотный и Ахметов вызваны в сборную России на матчи с Германией и Швецией

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    Стал известен состав сборной России на матчи против Германии и Швеции. 

    Вратари: Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»);

    Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА);

    Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба – «Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»);

    Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА).

    Подготовку к матчам команда Станислава Черчесова начнет 12 ноября в Новогорске.

    Россия встретится с Германией в товарищеском матче 15 ноября, а 20 ноября в рамках Лиги наций сыграет со Швецией.

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