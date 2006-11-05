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    «СЭ»: Кононов написал заявление об увольнении из «Арсенала»

    Теги Спартак Игорь Семшов премьер-лига Россия ПФЛ Россия Арсенал Тула Олег Кононов Даниэл Тудор Стергиос Фотопулос Химик Новомосковск Сергей Кузнецов 1974 Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов написал заявление об увольнении, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Матч 14-го тура чемпионата России против «Анжи» должен стать для специалиста последним в тульском клубе.

    На следующей неделе Кононов станет главным тренером «Спартака». Вместе с ним «Арсенал» покинет его тренерский штаб: старший тренер Сергей Кузнецов, тренер вратарей Даниэл Тудор, тренеры по физподготовке Суарес Сантьяго Хесус и Стергиос Фотопулос, тренер-аналитик Михаил Кожевников.

    По данным «СЭ», «Спартак» выплатит «Арсеналу» компенсацию в размере 500 тысяч евро.

    Штаб Кононова должен приступить к работе с красно-белыми сразу после возвращения команды из отпуска, связанного с перерывом на матчи сборных – в десятых числах ноября.

    Исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала» станет Игорь Семшов.

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