Златан Ибрагимович: «Качество игроков в АПЛ слегка переоценено. Вам еще повезло, что я приехал в 35»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» поделился мнением об английской премьер-лиге.

«Мне понравилась АПЛ. Это был интересный опыт. К лиге большой интерес, но я считаю, что ее качество слегка переоценено. Я говорю об индивидуальном мастерстве и технической оснащенности игроков.

Но в АПЛ очень высокий темп. Даже если ты лучший игрок мира, тебе придется трудно, если ты не способен выдержать высокий темп игры.

Я очень горд и счастлив, что играл за . Это был правильный выбор. У меня остались отличные воспоминания о клубе и болельщиках.

Вам еще повезло, что я перешел в АПЛ в 35 лет. Если бы это случилось десятью годами ранее, был бы совсем другой разговор. Все говорили, что я приехал в инвалидном кресле. В итоге я посадил в инвалидное кресло всех критиков», – сказал Златан.