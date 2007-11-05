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    Златан Ибрагимович: «Качество игроков в АПЛ слегка переоценено. Вам еще повезло, что я приехал в 35»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед МЛС Лос-Анджелес Гэлакси премьер-лига Англия Футбол

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением об английской премьер-лиге.

    «Мне понравилась АПЛ. Это был интересный опыт. К лиге большой интерес, но я считаю, что ее качество слегка переоценено. Я говорю об индивидуальном мастерстве и технической оснащенности игроков.

    Но в АПЛ очень высокий темп. Даже если ты лучший игрок мира, тебе придется трудно, если ты не способен выдержать высокий темп игры.

    Я очень горд и счастлив, что играл за «Манчестер Юнайтед». Это был правильный выбор. У меня остались отличные воспоминания о клубе и болельщиках. 

    Вам еще повезло, что я перешел в АПЛ в 35 лет. Если бы это случилось десятью годами ранее, был бы совсем другой разговор. Все говорили, что я приехал в инвалидном кресле. В итоге я посадил в инвалидное кресло всех критиков», – сказал Златан.

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