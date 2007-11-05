«СЭ»: Кононов возглавит «Спартак» 12 ноября

Новым главным тренером «Спартака», как и ожидалось, станет Олег Кононов из тульского «Арсенала».
52-летний специалист приступит к работе с красно-белыми 12 ноября, сообщает обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер со ссылкой на нескольких не связанных друг с другом источников.
Ранее сообщалось, что «Спартак» может выплатить за Кононова компенсацию в размере 1 миллиона евро, «Арсенал» готов отпустить тренера и назначить Игоря Семшова.
После отставки Массимо Карреры обязанности главного тренера «Спартака» исполняет Рауль Рианчо.
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