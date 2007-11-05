«СЭ»: Кононов возглавит «Спартак» 12 ноября

Новым главным тренером , как и ожидалось, станет Олег Кононов из тульского .

52-летний специалист приступит к работе с красно-белыми 12 ноября, сообщает обозреватель «Спорт-Экспресса» со ссылкой на нескольких не связанных друг с другом источников.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может выплатить за Кононова компенсацию в размере 1 миллиона евро, «Арсенал» готов отпустить тренера и назначить Игоря Семшова.

После отставки Массимо Карреры обязанности главного тренера «Спартака» исполняет .

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