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    «Реал» подпишет 10-летний контракт с adidas на 110 млн евро в год

    Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес adidas стиль Футбол

    «Реал» в ближайшее время продлит сотрудничество с adidas.

    Новый контракт с немецкой компанией будет заключен на 10 лет и принесет клубу 1,1 миллиарда евро, по 110 миллионов в год.

    Сделка станет рекордной в истории европейского спорта. Сейчас «Реал» получает от adidas 52 миллиона евро в год

    Благодаря мерчандайзингу по новому соглашению «Реал» в общей сложности сможет зарабатывать до 152 миллионов в год.

    «Реал» выступал в форме adidas еще в 1980-х, но непрерывное сотрудничество клуба и концерна началось в 1998 году.

    Компании Nike и Under Armour пытались договориться о контракте с мадридцами, но клуб снова сделал выбор в пользу adidas.

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