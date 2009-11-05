Пресс-атташе «Спартака» Трахтенберг вступил в перепалку с журналистом и предложил поспорить на 10 млн рублей

Пресс-атташе Леонид Трахтенберг после игры с «Уралом» (1:2) на пресс-конференции исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо вступил с перепалку с одним из журналистов.

Трахтенберг обратился к журналисту, который выразил недовольство тем, как московский клуб объявил об отставке бывшего главного тренера .

– Я хочу вернуться к реплике, которую ты бросил: «Произошло важное событие – отставка главного тренера, и клуб ничего не объяснил».

На следующий день после матча с «Арсеналом» было объяснение происшедшему, были четко названы причины.

Мы с тобой сегодня и вчера говорили что, что бы мы ни писали, есть два глагола – «смотреть» и «видеть». Вот, люди смотрят на один предмет, но видят разное.

Мы сообщаем, что у нас больны три игрока – поэтому они не едут в Казань. Игроки это подтверждают, главный врач это подтверждает. Все равно я читаю: «Игроки бастуют в знак протеста из-за увольнения тренера». Я еще раз говорю, есть два глагола – «смотреть» и «видеть».

Вы здесь очень образованные люди сидите, очень хорошо разбираетесь в футболе, вы замечательно складываете слова, но не надо извращать слова.

Это звучит банально, но факты – вещь упрямая. Поэтому, если вы говорите, что клуб в чем-то виноват, что клуб что-то не объяснил, то, пожалуйста, отвечайте за эти слова.

– Факт в том, что болельщики на протяжении всего матча оскорбляли всех, начиная с игроков, заканчивая руководством клуба. Досталось и вам.

– При чем здесь «оскорбляли»? Я еще раз повторяю! Вы сказали, что клуб ничего не объяснил. Вы готовы на пари на 10 миллионов рублей?

– (смех в зале). У меня нет таких денег.

– Я предлагаю вам, выиграйте! Вы же только что утверждали… Получите.

– Я говорю, что те объяснения, которые дал клуб, сопроводив их фотографией стадиона, никого не устраивают.

– Я еще раз говорю – вы хотите большего. Вы хотите, извините за тавтологию, то, чего вы хотите.

Но я не диктую вам условия вашей работы. Вы пишете, о чем хотите. Мы объяснили, почему это произошло.

– Сделали это так, что все над вами посмеялись. И клубу все равно!

– Все, это кто?

– Все болельщики. Вся трибуна.

– Вы за всех расписываетесь?

– За всех не могу.

– Не можете? Вы же только что сказали, что все. Так все или не все?

– Трибуна болельщиков.

– Вы ее всю оббежали? – заключил Трахтенберг, после чего дискуссию прервал Рианчо.

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