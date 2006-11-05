Переговоры «Милана» с Венгером находятся на продвинутой стадии

Арсен Венгер может стать новым главным тренером .

Как сообщает France Football, переговоры с французским специалистом находятся на продвинутой стадии, некоторые источники утверждают, что сделка близка к завершению.

В приглашении Венгера заинтересованы новые американские акционеры «Милана». Сообщается, что владельцы «россонери» Пол и Гордон Сингеры являются поклонниками , который 22 года возглавлял именно Венгер.

Кроме того, с 1 декабря пост спортивного директора «Милана» займет Иван Газидис, также раньше работавший в «Арсенале».

Нынешний главный тренер «Милана» возглавил клуб в ноябре 2017 года, на данный момент команда идет на 4-м месте в серии А.