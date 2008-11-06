Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Овечкин забросил 11-ю шайбу в сезоне и разделил с Дионном 8-е место в истории по голам в большинстве

    Теги Вашингтон Эдмонтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Марсель Дионн Хоккей

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин установил окончательный счет в матче с «Эдмонтоном» (4:2). 

    Заброшенная шайба стала для него 11-й в сезоне, 618-й в карьере в НХЛ и 234-й в большинстве. По голам при численном преимуществе Овечкин разделил 8-е место в истории лиги с Марселем Дионном

    На 7-м месте идет Марио Лемье (236), а рекордсменом по этому показателю является Дэйв Андрейчук (274). 

    В сезонной гонке снайперов Овечкин делит 2-е место с группой игроков, лидирует Давид Пастрняк из «Бостона» с 12 голами. 

    В данном матче нападающий провел на льду 19 минут 52 секунды (2:45 – в большинстве, полезность «0»), нанес 3 броска в створ, провел 3 хита и заработал 2 минуты штрафа. Также совершил 1 перехват. 

    С сезонной статистикой Овечкина можно ознакомиться здесь

    Добавим, что вторым ассистентом при его шайбе выступил Евгений Кузнецов, статистика его выступлений в сезоне – здесь

    Зарегистрируйся и получи бесплатные призы: клюшка, свитер, шайба с эмблемой любимого клуба КХЛ!

     

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться