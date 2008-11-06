НХЛ. Овечкин забросил 11-ю шайбу в сезоне и разделил с Дионном 8-е место в истории по голам в большинстве

Форвард «Вашингтона» установил окончательный счет в матче с «Эдмонтоном» (4:2).

Заброшенная шайба стала для него 11-й в сезоне, 618-й в карьере в НХЛ и 234-й в большинстве. По голам при численном преимуществе Овечкин разделил 8-е место в истории лиги с .

На 7-м месте идет Марио Лемье (236), а рекордсменом по этому показателю является Дэйв Андрейчук (274).

В сезонной гонке снайперов Овечкин делит 2-е место с группой игроков, лидирует Давид Пастрняк из «Бостона» с 12 голами.

В данном матче нападающий провел на льду 19 минут 52 секунды (2:45 – в большинстве, полезность «0»), нанес 3 броска в створ, провел 3 хита и заработал 2 минуты штрафа. Также совершил 1 перехват.

С сезонной статистикой Овечкина можно ознакомиться здесь.

Добавим, что вторым ассистентом при его шайбе выступил Евгений Кузнецов, статистика его выступлений в сезоне – здесь.