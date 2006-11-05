Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Месси – шестой, Роналду не попал в топ-10

CIES Football Observatory представила обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира топ-5 европейских лиг.

По мнению швейцарской аналитической компании, самым дорогим игроком мира на сегодняшний день является форвард «ПСЖ» . Его оценили в 216,5 миллиона евро.

CIES Football Observatory ежемесячно составляет подобный рейтинг на основе собственных алгоритмов.

В первую десятку среди форвардов, помимо Мбаппе, вошли: Харри Кейн («Тоттенхэм», 197,3 миллиона евро), Неймар («ПСЖ», 197), Мохамед Салах («Ливерпуль», 173), Филиппе Коутиньо ( , 171,3), Лионель Месси («Барселона», 170,6), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 164,6), Ромелу Лукаку ( , 164,3), Антуан Гризманн («Атлетико», 157,7) и Пауло Дибала ( , 155,6).

В топ-3 самых дорогих полузащитников мира вошли: Деле Алли («Тоттенхем», 163,4 миллиона евро), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 150,4) и Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 130,5).

Среди центральных защитников лидирует Самюэль Умтити («Барселона», 99,2), среди фланговых защитников – Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», 96,4), среди вратарей – Эдерсон («Манчестер Сити», 102).

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.