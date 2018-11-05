Чиновница Глацких с 15 лет получала гранты от Фонда поддержки олимпийцев на 2 млн рублей. Она считает, что государство ничего не должно молодежи

Олимпийская чемпионка в групповых упражнениях по художественной гимнастике Ольга Глацких в 2004 и 2005 годах получила гранты от Фонда поддержки олимпийцев на общую сумму 2 миллиона 160 тысяч рублей. По курсу на тот момент это составляло около 75 тысяч долларов.

16-летняя Глацких входила в Программу поддержки спортсменов «Пекин-2008», целью которой называлось содействие в подготовке к Играм-2008.

Согласно положению Программы спортсменка в течение двух лет ежемесячно получала от Фонда по 90 тысяч рублей. В 2006 году Глацких завершила карьеру и в Играх-2008 в Пекине не участвовала.

Сейчас Глацких возглавляет департамент молодежной политики Свердловской области. Сегодня она заявила, что государство не просило своих граждан рожать и поэтому ничего не должно детям.

Золото Афин и кибердружины: Глацких известна не только фразой «государство не просило вас рожать»