«Краснодар» подписал защитника «Депортиво» Сиднея

Защитник «Депортиво» Сидней перешел в «Краснодар».
Клубы согласовали трансфер 28-летнего бразильца, игрок уже присоединился к российской команде на сборах в Австрии.
По возвращении в Краснодар с футболистом будет подписан контакт.
Сидней выступает на позиции центрального защитника. Он является воспитанником бразильского «Интернасьонала».
В 2008 году игрок перешел в «Бенфику», но не смог закрепиться в составе португальского клуба.
Последние пять сезонов бразилец провел в испанской примере, четыре из них – в «Депортиво».
В минувшем сезоне Сидней сыграл 21 матч в чемпионате Испании, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Подробную статистику его выступлений смотрите здесь.