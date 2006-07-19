«Краснодар» подписал защитника «Депортиво» Сиднея

Защитник «Депортиво» Сидней перешел в .

Клубы согласовали трансфер 28-летнего бразильца, игрок уже присоединился к российской команде на сборах в Австрии.

По возвращении в Краснодар с футболистом будет подписан контакт.

Сидней выступает на позиции центрального защитника. Он является воспитанником бразильского «Интернасьонала».

В 2008 году игрок перешел в «Бенфику», но не смог закрепиться в составе португальского клуба.

Последние пять сезонов бразилец провел в испанской примере, четыре из них – в «Депортиво».

В минувшем сезоне Сидней сыграл 21 матч в чемпионате Испании, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Подробную статистику его выступлений смотрите здесь.