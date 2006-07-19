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    «Краснодар» подписал защитника «Депортиво» Сиднея

    Теги премьер-лига Россия Депортиво примера Испания трансферы Сидней Решел Краснодар Футбол

    Защитник «Депортиво» Сидней перешел в «Краснодар».

    Клубы согласовали трансфер 28-летнего бразильца, игрок уже присоединился к российской команде на сборах в Австрии.

    По возвращении в Краснодар с футболистом будет подписан контакт.

    Сидней выступает на позиции центрального защитника. Он является воспитанником бразильского «Интернасьонала».

    В 2008 году игрок перешел в «Бенфику», но не смог закрепиться в составе португальского клуба.

    Последние пять сезонов бразилец провел в испанской примере, четыре из них – в «Депортиво».

    В минувшем сезоне Сидней сыграл 21 матч в чемпионате Испании, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

    Подробную статистику его выступлений смотрите здесь.

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