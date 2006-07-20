«Ливерпуль» подтвердил трансфер Алиссона. Он побил рекорд Буффона, став самым дорогим вратарем в истории

«Ливерпуль» официально подтвердил трансфер вратаря Алиссона.

Мерсисайдский клуб купил 25-летнего футболиста у «Ромы». Алиссон заключил с «Ливерпулем» долгосрочный контракт.

Представлена официальная информация о сумме трансфера. «Рома» первоначально получит 62,5 миллиона евро. Впоследствии «Ливерпуль» может выплатить бонусы, общая сумма которых – 10 миллионов.

Бразилец стал самым дорогим вратарем в истории футбола.

Ранее рекорд принадлежал Джанлуиджи Буффону. «Ювентус» в 2001 году купил его у «Пармы» приблизительно за 52 миллиона евро.

Алиссон за год подорожал в десять раз. «Рома» говорит, что продает лучшего вратаря мира