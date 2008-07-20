Буффон был самым дорогим вратарем мира 17 лет

Голкипер «Ромы» Алиссон перешел в .

Римский клуб первоначально получит 62,5 миллиона евро. Впоследствии «Ливерпуль» может выплатить бонусы, общая сумма которых – 10 миллионов.

Таким образом, бразилец стал самым дорогим вратарем в истории футбола.

Ранее рекорд принадлежал Джанлуиджи Буффону. в 2001 году купил его у «Пармы» приблизительно за 52 миллиона евро.

Если рассматривать суммы в фунтах, самым дорогим вратарем до Алиссона был Эдерсон Мораес. купил его у «Бенфики» за 34,7 миллиона.

Сумма трансфера с бонусами может составить примерно 64,86 миллиона фунтов.