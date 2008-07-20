Буффон был самым дорогим вратарем мира 17 лет

Голкипер «Ромы» Алиссон перешел в «Ливерпуль».
Римский клуб первоначально получит 62,5 миллиона евро. Впоследствии «Ливерпуль» может выплатить бонусы, общая сумма которых – 10 миллионов.
Таким образом, бразилец стал самым дорогим вратарем в истории футбола.
Ранее рекорд принадлежал Джанлуиджи Буффону. «Ювентус» в 2001 году купил его у «Пармы» приблизительно за 52 миллиона евро.
Если рассматривать суммы в фунтах, самым дорогим вратарем до Алиссона был Эдерсон Мораес. «Манчестер Сити» купил его у «Бенфики» за 34,7 миллиона.
Сумма трансфера Алиссона с бонусами может составить примерно 64,86 миллиона фунтов.