Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Буффон был самым дорогим вратарем мира 17 лет

    Теги Рома Парма Ливерпуль Ювентус Джанлуиджи Буффон Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия рекорды Эдерсон Мораес Алиссон Футбол

    Голкипер «Ромы» Алиссон перешел в «Ливерпуль».

    Римский клуб первоначально получит 62,5 миллиона евро. Впоследствии «Ливерпуль» может выплатить бонусы, общая сумма которых – 10 миллионов.

    Таким образом, бразилец стал самым дорогим вратарем в истории футбола.

    Ранее рекорд принадлежал Джанлуиджи Буффону. «Ювентус» в 2001 году купил его у «Пармы» приблизительно за 52 миллиона евро.

    Если рассматривать суммы в фунтах, самым дорогим вратарем до Алиссона был Эдерсон Мораес. «Манчестер Сити» купил его у «Бенфики» за 34,7 миллиона.

    Сумма трансфера Алиссона с бонусами может составить примерно 64,86 миллиона фунтов. 

    ТЕСТ: Есть ли на карте России деревня Жиру, река Салах, агентство «Роналду» и компания «Неймар»?

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться