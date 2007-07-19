Призер Сочи-2014 фигурист Денис Тен скончался в больнице после ножевых ранений

Призер Сочи-2014 казахстанский фигурист Денис Тен скончался в больнице Алматы из-за ножевого ранения.

Сегодня на Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел около 15 часов в центре Алматы.

Спортсмен получил ножевое ранение бедра и был доставлен в реанимацию. К этом моменту он потерял около трех литров крови.

Врачи боролись за жизнь Тена, но спасти его не удалось. Его состояние изначально оценивалось как крайне тяжелое.

25-летний Тен является бронзовым призером Олимпиады-2014 в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.