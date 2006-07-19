Темнокожий Ботака-Иобома не будет играть за «Торпедо». Против трансфера выступали фанаты

Президент Елена Еленцева объявила, что защитник Эрвинг Ботака-Иобома не будет выступать в клубе.

О трансфере темнокожего игрока было объявлено 13 июля. Сообщалось, что с ним заключено соглашение до конца сезона-2018/19.

Против перехода Ботаки в «Торпедо» выступило фанатское объединение черно-белых «Запад-5». Болельщики заявили, что, подписывая контракт с игроком, руководство клуба проявляет к ним неуважение. Вскоре на странице «Запад-5» во «Вконтакте» появилась запись «В наших цветах есть черный, но в рядах только белые!...(с)».

Через несколько дней фанаты пояснили, что их не устраивает факт выступлений Ботаки за молодежную команду – принципиального соперника «Торпедо».

Ботака-Иобома родился в подмосковном Пушкине и является воспитанником школы – «Торпедо».