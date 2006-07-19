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    Темнокожий Ботака-Иобома не будет играть за «Торпедо». Против трансфера выступали фанаты

    Теги Локомотив болельщики Торпедо второй дивизион Юность Москвы Эрвинг Ботака-Иобома Елена Еленцева Спорт-Экспресс Футбол

    Президент «Торпедо» Елена Еленцева объявила, что защитник Эрвинг Ботака-Иобома не будет выступать в клубе. 

    О трансфере темнокожего игрока было объявлено 13 июля. Сообщалось, что с ним заключено соглашение до конца сезона-2018/19. 

    Против перехода Ботаки в «Торпедо» выступило фанатское объединение черно-белых «Запад-5». Болельщики заявили, что, подписывая контракт с игроком, руководство клуба проявляет к ним неуважение. Вскоре на странице «Запад-5» во «Вконтакте» появилась запись «В наших цветах есть черный, но в рядах только белые!...(с)».

    Через несколько дней фанаты пояснили, что их не устраивает факт выступлений Ботаки за молодежную команду «Локомотива» – принципиального соперника «Торпедо». 

    Ботака-Иобома родился в подмосковном Пушкине и является воспитанником школы «Юность Москвы – «Торпедо».

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