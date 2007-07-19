Валерий Газзаев: «Наша фракция голосовала против повышения пенсионного возраста, чтобы законопроект сняли и рассмотрели позже»

Экс-тренер сборной России и депутат от партии «Справедливая Россия» рассказал о том, почему проголосовал против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Законопроект был принят сегодня в первом чтении. За него проголосовали 328 человек, против – 104. Предполагается, что пенсионный возраст в России будет увеличен для мужчин до 65 лет и для женщин до 63.

Все депутаты со спортивным прошлым проголосовали за принятие закона, против высказался только Газзаев.

«Законопроект предлагал поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия. Наша фракция голосовала против – это фракционная позиция.

Такая не только у нашей фракции, но и у ЛДПР и коммунистов. Мы голосовали, чтобы его (законопроект) сняли и позже рассмотрели. Это позиция нашей фракции», – сказал Газзаев.

На просьбу рассказать о своей личной точке зрения по данному вопросу Газзаев отвечать не стал.

Пенсионная реформа: спортсмены-депутаты голосуют за, только Газзаев против