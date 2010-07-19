Стадион в Нижнем Новгороде протек в результате ливня

Стадион пострадал от сильного дождя.

Ливень прошел в городе 17 июля, в здании стадиона образовались протечки.

«Из-за ливневых дождей произошло переполнение городской системы ливнестоков. В результате был зафиксирован случай протечки в системе ливневой канализации здания.

Этому способствовало также естественное переполнение городской системы ливнестоков. Работы по устранению последствий завершаются», — заявил представитель ФГУП «Спорт-Инжиниринг», которое является собственником стадиона.

Ранее из-за ливня пострадал стадион в Волгограде.

В Волгограде размыло склон у нового стадиона и затопило внутренние помещения