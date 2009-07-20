Задержан убийца фигуриста Дениса Тена. Он признал вину

Нуралы Киясов, 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области, был задержан как подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена. Молодой человек признал свою вину. Об этом сообщили в прокуратуре Алма-Аты.

Сейчас Киясов находится в изоляторе временного содержания. В присутствии адвоката он дал признательные показания.

Как сообщает Caravan.kz, Киясов только в прошлом году трижды вызывался в суд.

Первый – из-за того, что управлял «Маздой 626» в нетрезвом состоянии. Лишился водительских прав на 3 года.

Второй – по уголовному делу. Он совершил две кражи: сначала разбил стекло в «Ауди-80» и обзавелся аккумулятором, DVD-проигрывателем и магнитолой на сумму 24 000 тенге. Чуть позже его жертвой стал «Ваз-2106», в котором он «позаимствовал» аккумулятор и магнитолу на 20 000 тенге. В связи с тем, что Киясов возместил ущерб пострадавшим водителям и те его простили, суд не счел нужным давать срок.

Третий – он должен был выплатить микрофинансовой организации долг около 150 тысяч тенге.

Установлена личность второго подозреваемого – Армана Кудайбергенова, 1994 года рождения, уроженца Кызылординской области, активно ведется его розыск.

Бронзовый призер Сочи-2014 и двух чемпионатов мира Денис Тен скончался вчера днем в больнице Алма-Аты. На Тена напали автограбители, застигнутые им на месте преступления. Фигурист получил ножевые ранения и был доставлен в реанимацию. Врачи боролись за жизнь Тена, но спасти его не удалось.

Посмертный диагноз – множественные колото-резаные раны верхней части правого бедра и ягодичной области, множественные ссадины лица, верхних конечностей, области обоих коленных суставов, геморрагический шок.

Фото: Bnews.kz и NUR.kz со ссылкой на прокуратуру Алма-Аты

Фигуриста Дениса Тена убили. Из-за автомобильных зеркал