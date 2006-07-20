Наверх
Sports.ru NBA

    «Оклахома» обменяла Кармело Энтони в «Атланту»

    Теги переходы Атланта Кармело Энтони Филадельфия НБА Оклахома-Сити Деннис Шредер Майк Мускала Джастин Андерсон Тимоте Луваву-Кабарро Баскетбол

    «Оклахома», «Атланта» и «Филадельфия» договорились об обмене, в результате которого форвард Кармело Энтони окажется в «Хоукс».

    Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Атланта» намерена отчислить Энтони и выплатить ему все 27,9 миллиона долларов.

    Также «Хоукс» получат защищенный (1-14) пик первого раунда драфта-2022 и Джастина Андерсона из «76-х».

    «Филадельфия» получит центрового Майка Мускалу.

    «Оклахоме» достанутся защитники Деннис Шредер и Тимоте Луваву-Кабарро. Благодаря обмену «Тандер» сумели сэкономить порядка 73 миллионов долларов с учетом налогов.

    Энтони станет свободным агентом и, скорее всего, подпишет соглашение с «Рокетс».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться