«Оклахома» обменяла Кармело Энтони в «Атланту»

«Оклахома», «Атланта» и «Филадельфия» договорились об обмене, в результате которого форвард Кармело Энтони окажется в «Хоукс».

Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Атланта» намерена отчислить Энтони и выплатить ему все 27,9 миллиона долларов.

Также «Хоукс» получат защищенный (1-14) пик первого раунда драфта-2022 и Джастина Андерсона из «76-х».

«Филадельфия» получит центрового Майка Мускалу.

«Оклахоме» достанутся защитники Деннис Шредер и Тимоте Луваву-Кабарро. Благодаря обмену «Тандер» сумели сэкономить порядка 73 миллионов долларов с учетом налогов.

Энтони станет свободным агентом и, скорее всего, подпишет соглашение с «Рокетс».