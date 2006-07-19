«Газпром» подпишет рекламный контракт с «Зенитом» на 57,5 млн евро

Дочерняя компания «Газпрома» ООО «Газпром межрегионгаз» хочет заключить рекламный контракт с .

Соглашение будет рассчитано на срок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Цена вопроса – 57,5 миллиона евро. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

«Зенит» обеспечит размещение рекламно-информационных материалов во время проведения домашних матчей (аудиовизуальная реклама, реклама в транспорте, интернете, в печати, на щитах и баннерах и прочее).

Клуб также предоставляет спонсору две аккредитации в VIP-ложу, до 50 билетов на домашние матчи, не более восьми билетов первой категории на выездные матчи (при наличии возможности), четыре автопропуска на стадион и не более 10 билетов на каждый товарищеский матч и матчи в рамках турниров, в которых команда участвует в период проведения тренировочных сборов клуба.

Отметим, что «Газпром межрегионгаз» – компания, которая занимается поставками природного газа населению и юрлицам.