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    «Газпром» подпишет рекламный контракт с «Зенитом» на 57,5 млн евро

    Теги Зенит премьер-лига Россия бизнес Газпром Р-Спорт Футбол

    Дочерняя компания «Газпрома» ООО «Газпром межрегионгаз» хочет заключить рекламный контракт с «Зенитом».

    Соглашение будет рассчитано на срок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Цена вопроса – 57,5 миллиона евро. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

    «Зенит» обеспечит размещение рекламно-информационных материалов «Газпрома» во время проведения домашних матчей (аудиовизуальная реклама, реклама в транспорте, интернете, в печати, на щитах и баннерах и прочее).

    Клуб также предоставляет спонсору две аккредитации в VIP-ложу, до 50 билетов на домашние матчи, не более восьми билетов первой категории на выездные матчи (при наличии возможности), четыре автопропуска на стадион и не более 10 билетов на каждый товарищеский матч и матчи в рамках турниров, в которых команда участвует в период проведения тренировочных сборов клуба.

    Отметим, что «Газпром межрегионгаз» – компания, которая занимается поставками природного газа населению и юрлицам.

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