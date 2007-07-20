У Нибали диагностирован перелом позвонка, гонщик снялся с «Тур де Франс»

Итальянский журналист Андреа Де Лука сообщил, что гонщик Bahrain Merida Винченцо Нибали не сможет продолжить «Тур де из-за травмы, полученной на 12-м этапе.

За 4 километра до финиша Нибали упал после столкновения с полицейским мотоциклом. Итальянец поднялся и смог продолжить гонку, финишировав 7-м. Но после окончания этапа Нибали пожаловался на боли в спине.

Спортсмен был доставлен в больницу Гренобля, где врачи подтвердили наличие перелома позвонка.

«Эта машина скорой помощи забрала Винченцо Нибали с Альп-д’Юэз. К сожалению, сицилийский чемпион не возобновит гонку завтра. Перелом подтвержден. Скорейшего выздоровления», – написал Де Лука.

Информацию о том, что гонщик не продолжит выступления на «Туре» подтвердил итальянский Eurosport.

После 12-ти этапов Нибали занимал 4-е место в общем зачете многодневки.