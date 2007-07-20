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    У Нибали диагностирован перелом позвонка, гонщик снялся с «Тур де Франс»

    Теги Тур де Франс велошоссе Винченцо Нибали травмы Bahrain Merida Велоспорт

    Итальянский журналист Андреа Де Лука сообщил, что гонщик Bahrain Merida Винченцо Нибали не сможет продолжить «Тур де Франс» из-за травмы, полученной на 12-м этапе.

    За 4 километра до финиша Нибали упал после столкновения с полицейским мотоциклом. Итальянец поднялся и смог продолжить гонку, финишировав 7-м. Но после окончания этапа Нибали пожаловался на боли в спине.

    Спортсмен был доставлен в больницу Гренобля, где врачи подтвердили наличие перелома позвонка.

    «Эта машина скорой помощи забрала Винченцо Нибали с Альп-д’Юэз. К сожалению, сицилийский чемпион не возобновит гонку завтра. Перелом подтвержден. Скорейшего выздоровления», – написал Де Лука.

    Информацию о том, что гонщик не продолжит выступления на «Туре» подтвердил итальянский Eurosport.

    После 12-ти этапов Нибали занимал 4-е место в общем зачете многодневки.

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