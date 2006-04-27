«Арсенал» не победил «Атлетико», играя 80 минут в большинстве, Россия проиграла 4-й матч при Воробьеве и другие новости утра

1. «Арсенал» дома не победил «Атлетико» (1:1), который 80 минут играл в меньшинстве и без Диего Симоне (аргентинца могут дисквалифицировать на 3 матча за оскорбление судьи). В другом полуфинале Лиги Европы «Марсель» переиграл «Ред Булл Зальцбург» (2:0).

2. Сборная России проиграла 4-й матч подряд при Воробьеве (2:3 Б). На этот раз – Финляндии.

3. Сборная России уступила США (1:5) в четвертьфинале домашнего ЮЧМ, у Павла Ротенберга худшие показатели в команде на турнире. А потом случился скандал с американским гимном. К слову, Канада во 2-й раз подряд вылетела с ЮЧМ в 1/4 финала.

4. «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли, буквально за 5 минут превратив 0:2 в 3:2. Овечкин набрал 2 очка, но не помогло. А «Вегас», тем временем, начал свою серию с разгрома «Сан-Хосе» – 7:0. Кто же их остановит?

5. Родченков заявил, что никогда не давал россиянам допинговый коктейль и не видел, чтобы они его употребляли. Сдал назад и Ричард Макларен. Что все это значит?

6. ФИФА предлагает девиз «Русские медведи движутся к победе» для сборной России на ЧМ-2018. Есть еще два варианта, но они скучнее.

7. Сон Хын Мин в рекордный третий раз стал лучшим игроком Азии.

8. Златан не сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2018. Все логично. Ему 36, и он ушел из команды два года назад.

9. Евролига. Литовский «Жальгирис» первым среди всех участников оформил выход в «Финал четырех». Впервые с 1999 года.

10. В плей-офф НБА «Милуоки» сравнял счет в серии с «Бостоном» (97:86, 3-3). Будет седьмой матч.

11. Рафа Надаль стал первым игроком в истории, выигравшим на грунте 40 сетов подряд. Король.

12. «Бешикташ» отказался доигрывать матч с «Фенербахче», прерванный из-за беспорядков. Фанаты соперника разбили их тренеру голову, и клуб ждал технического поражения.

13. Цифра дня: На матче «Интер» – «Ювентус» будет 78 328 зрителей. Миланцы заработают рекордные для серии А 5 миллионов евро.

Цитаты дня:

Дмитрий Губерниев: «Родченков и Макларен – козлы. Сделали свое дело и отказались от обвинений в адрес россиян»

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Аделина Сотникова: «Пусть диванные критики пишут, им же нужно свое «я» вставить»

Серхио Рамос: «Если бы Иньесту звали Андрезиньо, он бы взял два «Золотых мяча»