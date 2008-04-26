Павел Ротенберг на ЮЧМ – 5 матчей, 0 очков, «-4». Это худшие показатели в сборной России

Нападающий юниорской сборной России Павел Ротенберг не набрал ни одного очка на юниорском ЧМ-2018.

В четвертьфинальном матче российская команда проиграла США (1:5), а 18-летний игрок не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-1».

Ротенберг остался единственным хоккеистом в сборной России, который не смог набрать очки на турнире. На ЮЧМ-2018 россияне провели пять игр.

Его общий показатель полезности составил «-4». Такой же «плюс-минус» у капитана сборной России Антона Малышева.