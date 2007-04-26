Колби Ковингтон: «В бою с полусредневесом голова Хабиба будет отлетать от кулаков, а яйца будут лежать на лбу»

Боец UFC Колби Ковингтон считает, что победит , если он захочет подраться в полусреднем весе.

«Думаю, вещи, которые делает Хабиб, хороши для легкого веса, но в полусреднем это дерьмо не взлетит.

Чувак из самбо не потянет этот дивизион и бой со мной. В полусреднем весе его голова будет отлетать от кулаков, а яйца будут лежать на лбу – как и у других чуваков.

Меня он не впечатляет. Он не смог финишировать даже риэлтора. Это печально.

Я несколько раз пересматривал бой Хабиба с Дос Аньосом. Нурмагомедов просто прет вперед, давит и пытается повалить. У него слабые удары.

Он не настолько сбалансированный боец, как я. Я могу бить людей в стойке, могу бороться в партере – вообще неважно. А Хабиб однотипный», – сказал Ковингтон.

В апреле Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе, победив на UFC 223 Эла Яквинту.

Хабиб близок к идеалу бойца. О таких писал Брюс Ли