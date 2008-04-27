Симеоне могут дисквалифицировать на 3 игры за оскорбление судьи в матче с «Арсеналом»

УЕФА может увеличить дисквалификацию главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне по итогам первого матча 1/2 финала с «Арсеналом» (1:1).

На 10-й минуте встречи французский арбитр Клеман Тюрпен удалил защитника мадридцев Шиме Врсалько. Через три минуты на трибуну был отправлен Симеоне.

47-летний аргентинец требовал желтую карточку для игрока Эктора Бельерина за фол на Люка Эрнандесе и бурно выражал недовольство решениями судьи.

Симеоне точно пропустит ответный матч в Мадриде из-за автоматической дисквалификации, но регламент УЕФА предусматривает наказание в виде пропуска двух игр, когда тренер ведет себя подобным образом.

Кроме того, если Тюрпен отразит в протоколе оскорбления, которые произносил Симеоне в его адрес (их можно было прочитать по губам аргентинца), тренеру грозит дисквалификация на 3 матча и пропуск возможного финала .

«Атлетико» не проиграл «Арсеналу», 80 минут играя в меньшинстве