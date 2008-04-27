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    Симеоне могут дисквалифицировать на 3 игры за оскорбление судьи в матче с «Арсеналом»

    Теги Атлетико примера Испания Лига Европы УЕФА Диего Симеоне Арсенал дисквалификации судьи Клеман Тюрпен Эктор Бельерин Люка Эрнандес Футбол

    УЕФА может увеличить дисквалификацию главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне по итогам первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (1:1).

    На 10-й минуте встречи французский арбитр Клеман Тюрпен удалил защитника мадридцев Шиме Врсалько. Через три минуты на трибуну был отправлен Симеоне.

    47-летний аргентинец требовал желтую карточку для игрока «Арсенала» Эктора Бельерина за фол на Люка Эрнандесе и бурно выражал недовольство решениями судьи.

    Симеоне точно пропустит ответный матч в Мадриде из-за автоматической дисквалификации, но регламент УЕФА предусматривает наказание в виде пропуска двух игр, когда тренер ведет себя подобным образом.

    Кроме того, если Тюрпен отразит в протоколе оскорбления, которые произносил Симеоне в его адрес (их можно было прочитать по губам аргентинца), тренеру грозит дисквалификация на 3 матча и пропуск возможного финала Лиги Европы.

    «Атлетико» не проиграл «Арсеналу», 80 минут играя в меньшинстве

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