«Арсенал» дома не обыграл «Атлетико» (1:1), который 80 минут играл в меньшинстве

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» дома не смог обыграть «Атлетико» (1:1).
Мадридский клуб с 10-й минуты играл в меньшинстве, без Шиме Врсалько, а с 13-й – без Диего Симеоне. Их удалил французский судья Клеман Тюрпен.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 26 апреля, 22.05, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Джака, Рэмзи, Уилшер, Уэлбек, Озил, Ляказетт.
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Атлетико –
Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Люка Эрнандес, Корреа (Савич, 75), Парти, Сауль, Коке, Гамейро (Габи, 65), Гризманн (Торрес, 85).
- Предупреждение:
- Врсалько (2).
- Удаление:
- Врсалько (10).