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    «Арсенал» дома не обыграл «Атлетико» (1:1), который 80 минут играл в меньшинстве

    Теги Атлетико Лига Европы Арсенал Александр Ляказетт Антуан Гризманн Футбол

    В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» дома не смог обыграть «Атлетико» (1:1).

    Мадридский клуб с 10-й минуты играл в меньшинстве, без Шиме Врсалько, а с 13-й – без Диего Симеоне. Их удалил французский судья Клеман Тюрпен.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Арсенал Англия – Атлетико Испания 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    26 апреля, 22.05, «Эмирейтс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 61 Ляказетт, 1:1 – 82 Гризманн.
    АрсеналОспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Джака, Рэмзи, Уилшер, Уэлбек, Озил, Ляказетт.
    АтлетикоОблак, Врсалько, Хименес, Годин, Люка Эрнандес, Корреа (Савич, 75), Парти, Сауль, Коке, Гамейро (Габи, 65), Гризманн (Торрес, 85).
    Предупреждение:
    Врсалько (2).
    Удаление:
    Врсалько (10).

    Статистика Лиги Европы

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