«Арсенал» дома не обыграл «Атлетико» (1:1), который 80 минут играл в меньшинстве

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы дома не смог обыграть «Атлетико» (1:1).

Мадридский клуб с 10-й минуты играл в меньшинстве, без Шиме Врсалько, а с 13-й – без Диего Симеоне. Их удалил французский судья Клеман Тюрпен.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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